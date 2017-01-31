Стало известно, когда откроют легкоатлетический манеж

Датой завершения реконструкции определено 3 марта.

Орловский легкоатлетический манеж должен распахнуть двери для спортсменов 3 марта 2017 года, сообщает «РИА 57» со ссылкой на представителей спортивного техникума. На реконструкцию спорткомплекса нужен еще месяц. Напомним, сдать его должны были в конце декабря 2016 года, однако из-за задержки заграничных материалов сроки были сорваны.

Реконструкция манежа стартовала в марте 2016 года. Стоимость работ составила 140 миллионов рублей, которые пополам поделили областной и федеральный бюджеты.