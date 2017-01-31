Уборкой орловских набережных займется «Спецавтобаза»

Подведены итоги торгов на выполнение работ.

Конкурс на право убирать набережные рек Ока и Орлик в областном центре выиграло МУП «Спецавтобаза», сообщил «ОрелГраду» начальник управления коммунальным хозяйством Дмитрий Зуев. Из городского бюджета на эти цели она получит 7,7 миллионов рублей. Контракт заключен до 31 декабря 2017 года.

Согласно документации, «Спецавтобаза» обязуется зимой подметать набережные от снега, обрабатывать тротуары и лестницы пескосоляной смесью, убирать мусор. В теплое время года спектр работ расширяется — ежедневно нужно будет подметать тротуары и лестничные сходы, убирать мусор с газонов и из урн. 3 раза в месяц предусмотрена мойка территории, 6 раз в год — покос травы.