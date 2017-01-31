Уборкой орловских набережных займется «Спецавтобаза»

Подведены итоги торгов на выполнение работ.
Конкурс на право убирать набережные рек Ока и Орлик в областном центре выиграло МУП «Спецавтобаза», сообщил «ОрелГраду» начальник управления коммунальным хозяйством Дмитрий Зуев. Из городского бюджета на эти цели она получит 7,7 миллионов рублей. Контракт заключен до 31 декабря 2017 года.
Согласно документации, «Спецавтобаза» обязуется зимой подметать набережные от снега, обрабатывать тротуары и лестницы пескосоляной смесью, убирать мусор. В теплое время года спектр работ расширяется — ежедневно нужно будет подметать тротуары и лестничные сходы, убирать мусор с газонов и из урн. 3 раза в месяц предусмотрена мойка территории, 6 раз в год — покос травы.
Мойка территории 3 раза в месяц))))- смешно, 6 раз в год — покос травы — что её косить, она в июле уже вся желтая.
О боже , пошатнулось небо , как сейчас завалена уборка города от снега . так летом наши набережные утонут в кучах мусора и зарастет бурьяном…
Многим жителям,особенно кто живет на окраинах города,эти набережные нужны,как собаке пятая нога.Есть более насущные проблемы,куда нужно деньги вкладывать. Хотя бы почистили дворы,где люди каждый день ходят и ездят. А кому нужен променад по этим набережным,тот пусть сам их и чистит. Посмотрим,что с ними будет весной,если паводок не хилый начнется.
Очередная прачечная.
Они улицы через пень-колоду чистят! А теперь и набережные тарой зарастут…