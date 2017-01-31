В Орле полиция задержала лжегадалку через минуту после преступления

Стражи порядка стали очевидцами преступления.

31 января полицейские на бульваре Победы задержали орловчанку, обманом выманившую у 36-летнего мужчины 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД. Женщина подошла к нему и предложила погадать. Сначала она попросила несколько монет, а потом заявила, что для успешного проведения ритуала нужно обернуть их в пятитысячную купюру. Получив деньги от доверчивого гражданина, она решила скрыться.

К счастью, мужчина сразу сориентировался и закричал, что его обманули. Услышавшие крик сотрудники полиции задержали 43-летнюю лжегадалку и отвезли в участок. Она созналась в преступлении. Сейчас стражи порядка проверяют ее причастность к другим подобным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется следствие, добавили в пресс-службе УМВД.