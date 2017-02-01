В Орловской области проверили восьмиклассников

Обнародованы первые результаты оценки знаний по обществознанию.
На прошлой неделе в регионе была проведена независимая оценка качества подготовки восьмиклассников по обществознанию. Она включала в себя тестирование обучающихся и анкетирование учителей.
— Для региональной процедуры разработан инструментарий, включающий КИМ, инструкции, электронные формы-отчеты для обработки и получения результатов, — сообщил директор Регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов. – Одним из условий проведения диагностической работы стало присутствие независимого наблюдателя в каждом классе.
Предварительные результаты оказались такими: 24,4 процента школьников выполнили задания на оптимальном уровне, 34,8 процента — на допустимом, 33,8 процента — на критическом. Недопустимый уровень показали 7,8 процентов обучающихся. Полный отчет будет представлен в марте. Кроме того, в феврале пройдет оценка индивидуальных достижений восьмиклассников по географии.
Когда нас учили в советской школе, не было никаких центров оценки знаний с их инструментарием и чиновниками. А ведь учили хорошо! Ныне в систему передачи знаний новому поколению пришли явные бездари, имитирующие кипучую деятельность за приличные рублики.
Я училась более 40 лет тому назад. И хотела бы заметить, что и тогда учителя были разные. Сейчас также. Есть учителя, отдающие сердце и душу своей работе за весьма скромные деньги, а есть..Ведь кто-то научил 24,4 % учащихся на оптимальном уровне. Хотела бы добавить, что ставка учителя 1 категории в настоящее время составляет .. 7715 руб 17 ! Советую поинтересоваться документами по оплате труда учителя.