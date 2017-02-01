В Орловской области проверили восьмиклассников

Обнародованы первые результаты оценки знаний по обществознанию.

На прошлой неделе в регионе была проведена независимая оценка качества подготовки восьмиклассников по обществознанию. Она включала в себя тестирование обучающихся и анкетирование учителей.

— Для региональной процедуры разработан инструментарий, включающий КИМ, инструкции, электронные формы-отчеты для обработки и получения результатов, — сообщил директор Регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов. – Одним из условий проведения диагностической работы стало присутствие независимого наблюдателя в каждом классе.

Предварительные результаты оказались такими: 24,4 процента школьников выполнили задания на оптимальном уровне, 34,8 процента — на допустимом, 33,8 процента — на критическом. Недопустимый уровень показали 7,8 процентов обучающихся. Полный отчет будет представлен в марте. Кроме того, в феврале пройдет оценка индивидуальных достижений восьмиклассников по географии.