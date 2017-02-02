Боднувший полицейского орловец обжаловал суровый приговор

Мужчина требует не лишать его свободы.

Ранее суд Советского района Орла приговорил его к двум годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина счел приговор чересчур суровым. Осудили его за применение насилия к представителю власти. Обстоятельства таковы. В прошлом году мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел к бывшей жене. Она испугалась и отказалась открыть ему дверь. В квартире находился их общий малолетний ребенок.

Мужчина принялся колотить в дверь руками и ногами, бранился и угрожал. Напуганная женщина вызвала полицию. Прибывшему наряду дебошир заявил, что бывшая жена якобы украла у него документы и телефон. И он просто желает их забрать. Частично это оказалось правдой.

В присутствии полиции женщина открыла дверь и вернула экс-супругу его паспорт. На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа, поскольку мужчина заявил о совершенном в отношении него преступлении. Получив паспорт, он передумал обвинять экс-жену в краже и попытался скрыться. При этом сначала боднул одного из полицейских головой в лицо, а затем ударил его кулаком. Так дебошир и оказался сначала в отделе полиции, а затем за решеткой.