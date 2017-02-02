Конкурсного управляющего совхоза «Коммунальник» сняли с поста

Арбитражный суд освободил от обязанностей Игоря Медведева.

Конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия «Совхоз «Коммунальник» Игорь Медведев был утвержден в декабре 2015 года. Он является членом Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Как следует из материалов дела, он сам подал в арбитражный суд ходатайство об освобождении от исполнения обязанностей. Причина не указана.

По закону о банкротстве конкурсный управляющий может быть освобожден судом от исполнения обязанностей просто по его заявлению. Ходатайство было удовлетворено. Заседание по утверждению нового управляющего назначено на 13 февраля. Арбитраж предложил собранию кредиторов представить кандидатуру.

Напомним, что процедура банкротства «МУП «Совхоз «Коммунальник» началась в 2014 году. Ее инициировала налоговая инспекция по городу Орлу. Временным, а затем конкурсным управляющим был назначен Вячеслав Сахно. Однако в ноябре 2015 года он, как и Игорь Медведев в данном случае, обратился в суд с заявлением об освобождении его от исполнения обязанностей. Добавим, что 25 января текущего года срок конкурсного производства в отношении МУП «Совхоз «Коммунальник» был продлен до 25 мая 2017 года.

На базе обанкротившегося «Коммунальника» был создан «Зеленстрой», который сейчас также находится в предбанкротном состоянии, а его бывший руководитель Константин Федотов два месяца игнорировал просьбу депутатов лично отчитаться о финансово-хозяйственной деятельности.