«МегаФон» сделал номер 8 800 доступнее для малого и среднего бизнеса

«МегаФон» обновляет линейку тарифных планов «Легкий старт» по услуге «8 800». Раньше подключение стандартного номера 8 800 обходилось клиенту в 2500 рублей, теперь будет бесплатным.

Сумма ежемесячного платежа стала на 25% дешевле и начинается от 1500 рублей за 400 минут переадресованных звонков на любой телефонный номер РФ всех операторов связи. Стоимость пакета объемом 600 минут составит 2000 рублей в месяц, а 1000 минут — 3200 рублей.

«Услугу «8 800» мы предлагаем своим клиентам не первый год и за это время смогли убедиться, что она пользуется большой популярностью у предприятий, заинтересованных в эффективной обработке большого количества входящих звонков и оптимизации расходов на услуги связи. Поэтому, мы обновили линейку тарифных планов «Легкий старт», чтобы сделать номера 8 800 максимально доступными не только для крупного бизнеса, но и для небольших организаций. Наша цель дать «зеленый свет» в пользовании подобными сервисами сектору малого и среднего бизнеса, которые на сегодняшний момент являются основными потребителями услуг компании» — комментирует Александр Булыгин, директор по развитию корпоративного бизнеса Центрального филиала «МегаФон».

Тариф «Легкий старт» подходит для тех организаций, которые хотят использовать в качестве контактного единый и бесплатный номер 8 800 вместо городских и мобильных номеров. По умолчанию все звонки с номера 8 800 будут перенаправлены на номер, который указал клиент. При необходимости клиент самостоятельно может настроить «интеллектуальную» переадресацию звонков, которая будет учитывать регион звонящего, время дня, недели и перенаправлять звонки в зависимости от выбранных параметров. Также в Личном кабинете услуги есть возможность просмотреть детальную информацию по вызовам. Такой функционал уже включен в услугу и не требует дополнительной оплаты, а также подключения «Виртуальной АТС».