Под Орлом воры увезли мотоцикл на телеге

Преступников нашли стражи порядка.

Полицейские Должанского района разыскали троих воров, укравших мотоцикл у 34-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе УМВД. Он обратился за помощью в начале января, рассказав, что «железный конь» был украден со двора нежилого дома в селе Урынок. Расследование уголовного дела вывело полицейских на трех жителей Должанского района — 53-летнего и 48-летнего мужчин и их 24-летнего подельника. Двое из них уже были судимы.

Злоумышленники рассказали, как украли мотоцикл. Способ был выбран весьма неординарный. Приехав к дому потерпевшего на гужевой повозке, двое воров выкатили транспортное средство и погрузили его на телегу. Юный подельник в это время следил, чтобы преступники остались незамеченными. Мотоцикл был увезен в соседнее село и спрятан в сарае. Сейчас его вернули владельцу.