В ЦКРК КПРФ предоставлены доказательства злоупотреблений Иконникова

Вчера автобус с «изгнанными» членами КПРФ Северного райкома Орла ездил в Москву.

Как стало известно нашему изданию, 14 делегатов встретились с заместителем центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Евгением Газеевым. Целью визита стало донесение информации от рядовых членов КПРФ о ситуации в орловском отделении.

Напомним, что в декабре прошлого года обком расформировал Северное отделение партии и исключил из рядов КПРФ секретаря Андрея Чижова. После этого конфликт между Северным райкомом и официальным обкомом вошел в острую фазу. Уже в этом году часть коммунистов вышли на одиночные пикеты и обвинили лидера обкома Василия Иконникова в том, что он разрушает региональное отделение. Тогда же исключили из КПРФ руководителей местного Комсомола — Ивана Радченко и Юлию Трифонову.

По подсчетам наблюдателей, из Северного и Советского райкомов исключено около 90 человек. Всем приходят уведомления с одинаковым текстом. В основном это нарушение устава. Чижову лично вменяли искусственное увеличение партийных рядов.

В ЦКРК были доставлены документы доказывающие, что исключенные Иконниковым из партийных рядов люди не «мертвые души». Многие из них есть на фото- и видеоматериалах с массовых мероприятий КПРФ, часть изгнанных из партии людей сам Иконников выдвигал на выборы в различные органы власти.

Газеев пообещал, что в скором времени ЦКРК приедет в Орел и проведет встречу с рядовыми членами КПРФ. Кроме всего прочего, не исключено, что будет проведена ревизия всех решений Орловского обкома, и исключенные из партии члены вернутся в ряды коммунистов.