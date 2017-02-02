В ЦКРК КПРФ предоставлены доказательства злоупотреблений Иконникова

Вчера автобус с «изгнанными» членами КПРФ Северного райкома Орла ездил в Москву.
Как стало известно нашему изданию, 14 делегатов встретились с заместителем центральной контрольно-ревизионной
Напомним, что в декабре прошлого года обком расформировал Северное отделение партии и исключил из рядов КПРФ секретаря Андрея Чижова. После этого конфликт между Северным райкомом и официальным обкомом вошел в острую фазу. Уже в этом году часть коммунистов вышли на одиночные пикеты и обвинили лидера обкома Василия Иконникова в том, что он разрушает региональное отделение. Тогда же исключили из КПРФ руководителей местного Комсомола — Ивана Радченко и Юлию Трифонову.
По подсчетам наблюдателей, из Северного и Советского райкомов исключено около 90 человек. Всем приходят уведомления с одинаковым текстом. В основном это нарушение устава. Чижову лично вменяли искусственное увеличение партийных рядов.
В ЦКРК были доставлены документы доказывающие, что исключенные Иконниковым из партийных рядов люди не «мертвые души». Многие из них есть на фото- и видеоматериалах с массовых мероприятий КПРФ, часть изгнанных из партии людей сам Иконников выдвигал на выборы в различные органы власти.
Газеев пообещал, что в скором времени ЦКРК приедет в Орел и проведет встречу с рядовыми членами КПРФ. Кроме всего прочего, не исключено, что будет проведена ревизия всех решений Орловского обкома, и исключенные из партии члены вернутся в ряды коммунистов.
Старая школа, гасить конфликт и ещё дураками сделают. Мне просматривается такой финал для жалобщиков.
Народ Зюганову в 1996 году поверил, а он как поступил?. Нет вам веры циркачи.
а что, Чижов считает, что его ни за что исключили? не надо было позорить звание коммуниста.
И ещё не надо было выгонять коммунистов на улицу, оскорблять их, угрожать им и докатиться до такого уровня, как начать избивать их… Браво, Василий Иконников! Расколол ты партию! И кино твоё на Оскара тянет и ты на Нобелевскую премию, как за главного миротворца сойдёшь…
Васю Икону надо ссаными тряпками на мороз!! в чистую сливает свою партию.
Вот и не стало у нас коммунистов…Логический конец.
Жалобщики наивны как дети. На что они расситывают? Что дедушка Зю погонит Васю мокрыми тряпками? Никогда! Ворон ворону.. дальше сами знаете. Иначе Вася с единомышленниками, а их у него дофига, демонстративно выкинут партбилеты и прямиком в едро. И это будет феерический закат кпрф в области и серьезный удар по имиджу на федеральном уровне. Итог предсказуем: Васю малость пожурят за то, что упустил контроль над конфликтом, нескольких партийцев показательно восстановят, чижа и ко показательно придадут анафеме.
И да, чижик в этой истории не вызывает ни какого сочувствия. Такое лицо точно партии не нужно.