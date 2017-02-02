В Ливнах 20-летняя девушка украла сумку у 17-летней

02.02.2017 Новости

Преступление было раскрыто по горячим следам.

Ливенские полицейские раскрыли кражу сумки местной жительницы из кафе, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. 17-летняя девушка обратилась к стражам порядка за помощью: по ее словам, она отдыхала в кафе и в один момент заметила пропажу сумки. В ней были дорогой телефон и 1500 рублей.

Посмотрев записи с камеры видеонаблюдения, оперативники обнаружили преступницу — 20-летняя местная жительница созналась в краже, когда к ней пришли стражи порядка. Как оказалось, потерпевшая оставила сумку на виду, поэтому похитить ее не составило труда. Краденое вернули девушке, ведется следствие по уголовному делу о краже.


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