В Ливнах женщина 18 лет тайно хранила оружие «лихих 90-х»

Ее осудили за незаконное приобретение и хранение пистолета.

Как следует из материалов уголовного дела, которое рассмотрел суд Ливенского района, женщину и ее знакомого задержали весной 2016 года. Они перевозили на машине боевой пистолет и несколько патронов, завернутые в тряпку. В ходе следствия и судебного процесса всплыли удивительные подробности. Женщина рассказала, что в Ливны вместе с матерью и детьми переехала в 1996 году. Год спустя в гости к ней заезжал друг детства. А еще спустя год появился вновь.

По словам женщины, с собой у него был автомат. Приятель объяснил, что оружие ему необходимо для работы. Что это была за «работа»? По словам подсудимой, друг детства крутился в криминальной среде. До того он уже был судим за убийство. Она его боялась, поскольку знала как человека очень жестокого. Погостив, он уехал, но успел сказать, что в принадлежавшем ей подвале многоквартирного дома спрятал пистолет. Завернул его в сверток и положил в вентиляционную трубу.

С тех пор бандит не появлялся. По слухам, он надолго сел в тюрьму. Однако страх не отпускал женщину. В 2001 году она вышла замуж, но только год назад рассказала супругу о тайнике. Да и то, наверное, промолчала бы, но семья решила переехать. Женщина уговорила знакомого помочь ей вытащить оружие и перевезти его. Она все еще опасалась «друга детства» — вдруг освободится и вернется?

Супруг уговаривал ее сдать пистолет в полицию. Но она ответила, что боится владельца оружия, «так как тот может причинить вред не только ей, но и всем членам их семьи». И поэтому позвала на помощь знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Женщину признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Испытательный срок также составит два года.