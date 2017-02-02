В Орле грабители напали на прохожего ради пустого рюкзака

Подельники получили 5 лет колонии на двоих.

Уголовное было рассмотрено в суде Советского района Орла. Перед ним предстали два местных жителя, один из которых ранее неоднократно был судим за кражи. У второго судимостей не было, но он тоже успел «отличиться». Молодой человек болен наркоманией. Собственно, преступники и познакомились в стенах реабилитационного центра.

Уличное ограбление они совершили в декабре 2015 года. Изрядно приняв спиртного, на улице Октябрьской они напали на прохожего и потребовали отдать им мобильный телефон. Вдвоем пытались повалить парня на землю и избить. Однако тот устоял на ногах. Тогда грабители сорвали у него с плеча рюкзак и убежали.

Их ждало разочарование. В рюкзаке находился только пустой контейнер для пищи, стоимость которого была оценена в 21 рубль. Суд признал грабителей виновными. Подсудимого с криминальным прошлым на три года отправили в колонию строгого режима, его подельник два года проведет в колонии общего режима.