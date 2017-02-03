Иконников отправил «опричников» в Верховье

Комиссия обкома КПРФ поехала проверять Верховский райком, который поддержал коммунистов Северного района пикетами.
Сегодня представители обкома Алексей Лупин (бывший депутат облсовета, попавшийся на пьяной езде) и нынешний депутат горсовета Орла Иван Дынкович приехали с инспекцией в Верховье проверить, как обстоят дела в этом райцентре. Напомним, что руководитель Верховского райкома Валерий Воробьев поддержал пикетчиков, обвинивших Василия Иконникова в разрушении областного отделения КПРФ.
В этом райцентре прошел такой же пикет. Реакция от Орловского обкома КПРФ не заставила себя долго ждать. Василий Иконников инициировал создание комиссии, которая пристально присмотрится к работе Верховского отделения. Хорошим примером работы подобной комиссии стала, например, ликвидация Северного районного отделения КПРФ. Не исключено, что после сегодняшней проверки верховские коммунисты лишатся своего руководителя, и будет назначена перерегистрация членов партии с последующим изгнанием неугодных.
Напомним, что уже несколько месяцев руководитель орловского обкома КПРФ и сенатор Василий Иконников пытается «силовыми» методами урегулировать конфликтную ситуацию, возникшую в рядах местного отделения компартии. Часть городских и районных отделений поддержали взбунтовавшихся соратников и считают, что Иконников привел орловское отделение к краху.
Именно Северный райком Орла в открытую выступил против Иконникова и едва не захватил власть в горкоме. Однако лишь перевес в несколько голосов на городской партийной конференции позволил назначить человека Иконникова — Вячеслава Морозова руководителем городского отделения. С тех пор Северное отделение постоянно находится под прессингом обкома.
По данным нашего издания, коммунистов, прошедших в альтернативной колонне к памятнику Ленина 21 января, стали методично вызывать в «первички». На них заводятся персональные дела, которые с большой вероятностью закончатся исключением из партии. Судя по этой информации, официальный обком продолжает запугивать несогласных с линией Иконникова однопартийцев.
в компартии всякое отродье собралось: бандюганы, пьяницы и прочая шалупонь!!!
А главное отрепье это ты! Сидел всю жизнь в Москве, вот и сиди там. А к Орловским коммунистам нелезь! Не руш компартию.
Как же символично,на родине сегодняшнего руководителя Ком.партии происходит такая байда с»ячейками».
Коммунистов и так недолюбливают, а тут Вася решил Орловскую компартию, вообще похоронить! От лица Ед. Вася спасибо, жму руку.
Очевидно, что Лупин заполучив крах своей карьеры, подался в «палачи» к Иконникову. Как человек, который дважды попался пьяным за рулём, имеет за это уголовную судимость и уже не имеет должного авторитета и уважения будет учить людей как нужно правильно жить?
Трезыми хоть поехали?
поехали в верховье они втроем: Дынкович, Лупин и перегар)))
Демократический централизм в действии.
И коники его…
«…коммунистов … стали методично вызывать в «первички»
А вот это — БРЕХНЯ.
В реале был создан некий не предусмотренный Уставом партии «оргкомитет», который устроил «перерегистрацию членов партии», с их исключением в ходе перерегистрации.
Просто на сайте «Орлец», юзерами, не единожды упоминалось что подобные действия «оргкомитета» противоречат Уставу партии и противозаконны. Ну вот и решил «кто-то» «подкорректировать истину.