Иконников отправил «опричников» в Верховье

Комиссия обкома КПРФ поехала проверять Верховский райком, который поддержал коммунистов Северного района пикетами.

Сегодня представители обкома Алексей Лупин (бывший депутат облсовета, попавшийся на пьяной езде) и нынешний депутат горсовета Орла Иван Дынкович приехали с инспекцией в Верховье проверить, как обстоят дела в этом райцентре. Напомним, что руководитель Верховского райкома Валерий Воробьев поддержал пикетчиков, обвинивших Василия Иконникова в разрушении областного отделения КПРФ.

В этом райцентре прошел такой же пикет. Реакция от Орловского обкома КПРФ не заставила себя долго ждать. Василий Иконников инициировал создание комиссии, которая пристально присмотрится к работе Верховского отделения. Хорошим примером работы подобной комиссии стала, например, ликвидация Северного районного отделения КПРФ. Не исключено, что после сегодняшней проверки верховские коммунисты лишатся своего руководителя, и будет назначена перерегистрация членов партии с последующим изгнанием неугодных.

Напомним, что уже несколько месяцев руководитель орловского обкома КПРФ и сенатор Василий Иконников пытается «силовыми» методами урегулировать конфликтную ситуацию, возникшую в рядах местного отделения компартии. Часть городских и районных отделений поддержали взбунтовавшихся соратников и считают, что Иконников привел орловское отделение к краху.

Именно Северный райком Орла в открытую выступил против Иконникова и едва не захватил власть в горкоме. Однако лишь перевес в несколько голосов на городской партийной конференции позволил назначить человека Иконникова — Вячеслава Морозова руководителем городского отделения. С тех пор Северное отделение постоянно находится под прессингом обкома.

По данным нашего издания, коммунистов, прошедших в альтернативной колонне к памятнику Ленина 21 января, стали методично вызывать в «первички». На них заводятся персональные дела, которые с большой вероятностью закончатся исключением из партии. Судя по этой информации, официальный обком продолжает запугивать несогласных с линией Иконникова однопартийцев.

История конфликта в КПРФ