Караулов обжалует решение суда о клевете в адрес Телегина

Журналист не согласен с тем, что озвученная им информация признана не соответствующей действительности.

Автор и ведущий программы «Момент истины» Андрей Караулов узнал о решении суда по конфликту с председателем орловского облсуда Федором Телегиным от журналистов, сообщает «Коммерсант». Караулов предположил, что ему об этом «как-то забыли сообщить», однако, узнав итог от своего коллеги, прокомментировал вердикт суда.

— В передаче шла речь о решении районного суда, которое освободило Будагова и которое областной суд впоследствии утвердил. Меня поразило, как председатель смог оскорбиться на меня из-за решения своего коллеги, — заявил Караулов. — Я еще не встречал постановлений судов, которые бы поддерживали журналистов, а не своих коллег в регионах. Это решение обязательно оспорю, — заявил Андрей Караулов.

Напомним, Андрей Караулов снял выпуск передачи о деле орловского бизнесмена Сергея Будагова и удивился, что того отпустили под залог в 25 миллионов рублей. Журналист озвучил данные, что председатель Орловского областного суда Федор Телегин получил за это взятку в 350 миллионов рублей. В ответ совет судей потребовал от Андрея Караулова предоставить доказательства слов, а сам Телегин подал иск. Таганский райсуд Москвы признал информацию, вышедшую в эфир, не соответствующей действительности и порочащими честь и достоинство Телегина. «Пятый канал» должен будет выпустить опровержение.

К слову, «Момент истины» с начала 2017 года на «Пятом канале» не выходил, но «Коммерсанту» Караулов анонсировал возвращение программы в эфир через две-три недели.