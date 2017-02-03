В ГИБДД объявили о начале рейдов по пешеходам-нарушителям

Госавтоинспекция обеспокоена количеством попавших под колеса с начала года.
За январь и три дня февраля 2017 года на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП с участием пешеходов. В них получили ранения 16 человек, в том числе 4 ребенка. В ГИБДД заметили тенденцию увеличения количества подобных аварий. При этом виноваты не только водители, которые не пропускают, но и сами пешеходы, выходящие на проезжую часть в неположенных местах.
В связи с этим сотрудники ГИБДД начинают рейды по пресечению подобных правонарушений, сообщили в госавтоинспекции.
Напомним, вчера под колеса автомобилей попали двое орловцев. Один из них переходил дорогу вне «зебры», другая пострадала во дворе дома.
Стесняюсь спросить,как будут пресекать,таскать за руки,как на Автовокзале? А когда сдаёшь назад,разумно посигналить,не помешает.
Как обычно будут стоять в местах где пешеходы любят дорогу перебегать не по правилам. Эти места всем давно известны и пешеходам и ГИБДД. Для отчетности выпишут предупреждений н-количество!
в жилой зоне не сигналить надо, а быть внимательнее.Да и сигналить то запрещено (если не читаете ПДД, хоть жильцов жалейте). в жилой приоритет у пешехода. Он прав в любом случае жизни. Очень жаль, что подавляющее количество водителей этого не знают. У себя во дворе до дома добираюсь по краю проезжей части, машинам не мешаю. Хотя по ПДД имею право ходить хоть по центру. Так за месяц было 2 конфликта. Водилы специально цепляли зеркалами, а затем с пеной у рта доказывали, что они короли всех дорог.
Жизнь и здоровье дороже,а как люди живут вдоль авто. дороги,где ездят грузовики с сигналом от паровоза?
За нарушение пдд к пешеходам нужно применять такие же требования, как и водителям. Нарушил — подчинился требованиям работника ГИБДД, не согласен — обжалуй у дознавателя или в суде; не подчиняешься — согласно закона полицией применяется сила и нарушитель (водитель или пешеход) доставляется в РОВД, а там составляется протокол и применяются другие меры. Как водителей-нарушителей, так и пешеходов нужно безжалостно отлавливать и наказывать в соответствии с законом.
Нужно регулярно такие рейды проводить. Пешеходов-нарушителей-рецедивистов лишать средства передвижения!!!
Так нужно смотреть — почему переходят не по зебре! А может её не там нарисовали!
А,что «зебру» всегда правильно рисуют? Напр.остановка на Раздольной ,напр.поликлиники и остановка на Гипсовом(«зебры»нарисованы),там вообще ни фига не видно. Куда смотрит ГИБДД? На Раздольной,кроме того,на дороге стоят маршрутки на конечной,а из за них иногда и пешеходов на обочине не видно и пешеходам машин не видно.ГИБДД -вы гдееее???