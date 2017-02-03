В ГИБДД объявили о начале рейдов по пешеходам-нарушителям

Госавтоинспекция обеспокоена количеством попавших под колеса с начала года.

За январь и три дня февраля 2017 года на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП с участием пешеходов. В них получили ранения 16 человек, в том числе 4 ребенка. В ГИБДД заметили тенденцию увеличения количества подобных аварий. При этом виноваты не только водители, которые не пропускают, но и сами пешеходы, выходящие на проезжую часть в неположенных местах.

В связи с этим сотрудники ГИБДД начинают рейды по пресечению подобных правонарушений, сообщили в госавтоинспекции.

Напомним, вчера под колеса автомобилей попали двое орловцев. Один из них переходил дорогу вне «зебры», другая пострадала во дворе дома.