Орловцам предложили присоединиться к всенародной акции «Читаем Онегина»

Для этого надо выйти в Сеть и выбрать лучшего народного чтеца.

Всенародная акция #ЧитаемОнегина стартовала в январе. Это совместный культурно-просветительский интерактивный проект «Российской газеты», портала «Год Литературы» и Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина. Он продолжает традицию общенациональных чтений любимой классики.

Как сообщили «ОрелГраду» организаторы, всего поступило более 750 видеоработ из 33 регионов России и 21 страны мира. Всем желающим предложили прочитать и записать на видео по несколько пушкинских строф. Откликнулись не только рядовые читатели, но и такие известные люди, как актеры Алексей Гуськов, Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев и Юлия Пересильд, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, музыканты Дельфин и Диана Арбенина, российские космонавты (прямо с борта МКС) и многие другие.

Лучшие ролики войдут в итоговую видеокнигу, которая будет открыта для просмотра на портале «Год литературы» 10 февраля. Авторы семи «народных» роликов, набравших наибольшее количество «лайков», получат призы. 1 февраля в 23.55 по московскому времени началось народное голосование за лучших чтецов. Оно продлится до 17 февраля, когда будут подведены итоги.

Жители Орловской области могут присоединиться к голосованию и выбрать понравившегося чтеца. Посмотреть видеоработы участников и оставить свой голос (просто поставить «лайк» понравившемуся видео) можно здесь.