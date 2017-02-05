Коммунисты увидели в своих рядах «бандитские элементы»

После визита в Верховье комиссии из обкома районные коммунисты написали гневное заявление в ЦК КПРФ.

В распоряжении «ОрелГрада» оказалось заявление членов партии КПРФ Верховского района Орловской области, которое было написано после визита инспекции из обкома партии. В обращении к ЦК коммунисты заявляют об «антипартийной линии», которую преследует Василий Иконников, тем самым раскалывая партию.

— Последние годы в партии руководством обкома КПРФ культивируется нетоварищеское отношение к коммунистам, их дробление на своих и чужих. Нормой стала открытая ложь и клевета, сталкивание людей друг с другом, двойные стандарты в оценке действий своих и неугодных, — говорится в заявлении Валерия Воробьева, первого секретаря Верховского райкома КПРФ, который также обратил внимание на преследование своих подопечных.

Верховские коммунисты обращают внимание на «бандитские элементы», которые стали активно себя проявлять в последнее время, а также на проявление насилия. По мнению Валерия Воробьева, лидер обкома Василий Иконников «попал под управление партии власти», что подтверждает тот факт, что областной совет народных депутатов, где преобладает фракция «Единой России», был не против кандидатуры Иконникова на пост представителя Орловщины в Совете Федерации.

— Мы обращаемся к руководству ЦК КПРФ принять незамедлительные меры и рассмотреть вопрос о персональной ответственности первого секретаря обкома КПРФ В.Н. Иконникова, — пишется в заявлении. — Мы заявляем, что если не дать решительный отпор предателям, <…> то завтра партийные комитеты будут окончательно уничтожены, а от былой Орловской областной организации КПРФ ничего не останется.

Напомним, что накануне инспекция из орловского обкома КПРФ в лице экс-депутата орловского облсовета Алексея Лупина и Ивана Дынковича посетила Верховье. Местный райком поддержал отделение Северного района Орла, где члены компартии подверглись гонениям после выступлений против Василия Иконникова. Результаты официальной проверки еще не известны.

Подробнее о конфликте в КПРФ