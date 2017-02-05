В Орле 14-летние девушки обокрали квартиру на Ленина

Юные воровки украли золотые серьги.

Полицейские областного центра раскрыли кражу из квартиры на улице Ленина, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. За помощью к стражам порядка обратилась 38-летняя орловчанка, которая снимала комнату в квартире. Она рассказала полицейским, что у нее украли серьги.

Как выяснили сотрудники УМВД, воровками оказались две 14-летние уроженки Должанского района. Кража произошла при следующих обстоятельствах: хозяин квартиры пригласил их в гости и вскоре уснул. Юные преступницы взяли ключ от комнаты, открыли ее и украли первое, что попалось на глаза — золотые серьги.

Имущество вернули владелице. Девушкам грозит уголовное разбирательство по статье «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД.