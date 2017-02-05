В Орле 14-летние девушки обокрали квартиру на Ленина

05.02.2017 Новости

Юные воровки украли золотые серьги.

Полицейские областного центра раскрыли кражу из квартиры на улице Ленина, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. За помощью к стражам порядка обратилась 38-летняя орловчанка, которая снимала комнату в квартире. Она рассказала полицейским, что у нее украли серьги.

Как выяснили сотрудники УМВД, воровками оказались две 14-летние уроженки Должанского района. Кража произошла при следующих обстоятельствах: хозяин квартиры пригласил их в гости и вскоре уснул. Юные преступницы взяли ключ от комнаты, открыли ее и украли первое, что попалось на глаза — золотые серьги.

Имущество вернули владелице. Девушкам грозит уголовное разбирательство по статье «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД.


3 комментария В Орле 14-летние девушки обокрали квартиру на Ленина

  1. Текст шикарен…Тут ни то что Онегина читать, тут в школу надо посылать — русский язык доучивать!

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  2. Интересно, зачем хозяин квартиры пригласил двоих незнакомых 14-ти летних девушек домой? И как же получилось что он уснул с такими интересными гостями?

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    • Согласен.Но эта часть банкета развития почему-то не получила.А могла быть гораздо интереснее мелкой кражи.

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