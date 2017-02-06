На Орел надвигаются аномальные морозы

Температура будет ниже нормы на 7-12 градусов.

Как сообщил начальник Орловского Гидрометцентра Валерий Селихов, в период с 7 по 9 февраля на территории Орловской области установится очень низкая температура. Так, в ночь на вторник ожидается до -22°С, днем 6 февраля — до -16°С. Холоднее всего будет ночью 7 февраля — по прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до -24°С. Мороз продержится еще сутки, после чего к концу недели начнет отступать.