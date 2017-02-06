На Орел надвигаются аномальные морозы

06.02.2017 Новости

Температура будет ниже нормы на 7-12 градусов.
Как сообщил начальник Орловского Гидрометцентра Валерий Селихов, в период с 7 по 9 февраля на территории Орловской области установится очень низкая температура. Так, в ночь на вторник ожидается до -22°С, днем 6 февраля — до -16°С. Холоднее всего будет ночью 7 февраля — по прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до -24°С. Мороз продержится еще сутки, после чего к концу недели начнет отступать.


6 комментария На Орел надвигаются аномальные морозы

  1. Минус 22 градуса — это аномальная температура для экваториальной зоны нашей планеты, но никак не для Орловской области

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    • Ну надо же рейтинг поднять, таким тупым заголовком! Минус 22 — это аномалия, не может такого быть в центральной России! Блин в газеты школоты понабрали?

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      • И не только в газеты:
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        ))))

  2. Чиновники расслабились и забыли стандартные орловские зимы со стандартной температурой до минус тридцати. Аномальной для нашей области можно было бы назвать температуру на фото к этой заметке, но никак не -24 и уж тем более не -16. Мы чай не в Гейропе проживаем, где даже минус один градус считают жутким морозом.

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  3. За последние 25лет нарожали слюнтяев и сопляков — расслабились….. Раньше закрывали школы из за реальных морозов , а нас с улицы не дозваться было !!!

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  4. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    с 21 часа 06 февраля до 21 часа 07 февраля 2017 г.
    Переменная облачность, без осадков.
    Ветер северо-восточный ночью 4-9, днем 6-11 м/с.
    Температура воздуха ночью 20-25°, местами до -30°, днем 15-20°мороза.

    08 февраля: без осадков.
    Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
    Температура воздуха ночью 23-28°, в низких местах до -32°, при значительной облачности -18°, днем 13-18° мороза.

    09 февраля: без осадков.
    Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 4-9 м/с.
    Температура воздуха ночью 19-24°, в низких местах до -29° , днем 9-14° мороза.

    ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО ГОРОДУ ОРЛУ
    с 21 часа 06 февраля до 21 часа 07 февраля 2017 г.
    Переменная облачность, без осадков.
    Ветер северо-восточный ночью 4-9, днем 6-11 м/с.
    Температура воздуха ночью 24-26° мороза, днем 16-18° мороза.

    08 февраля: без осадков.
    Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
    Температура воздуха ночью 25-27° мороза, днем 15-17° мороза.

    09 февраля: без осадков.
    Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 4-9 м/с.
    Температура воздуха ночью 22-24° мороза, днем 10-12° мороза.

    Начальник Орловского гидрометцентра В.Н. Селихов

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