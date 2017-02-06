Очевидец ДТП в Орле: в «скорой» сидели четыре ребенка

Мужчина рассказал подробности аварии на Московском шоссе, которая произошла накануне.

Напомним, резонансная авария случилась в Орле 5 февраля примерно в 16:30. Автомобиль частной скорой помощи на встречной полосе протаранил «Ладу», где пострадали двое. Корреспондентам «РИА 57» удалось разыскать очевидца аварии, который заявил: внутри «скорой» сидели четыре ребенка. Он помогал вытаскивать их из машины.

— Детям было примерно от 6 до 10 лет, — сообщил мужчина изданию. — Слава Богу, они не пострадали. Мы перенесли их через сугробы на пешеходную дорогу подальше от ГАЗели. На скорой был поврежден баллон, и газ лупил в разные стороны. Когда я уезжал, полиции ещё не было, — сообщил очевидец.

Напомним, полиция установила, что водитель «скорой» был пьян, однако факт угона автомобиля, о чем также сообщали другие очевидцы, не подтвердили. По факту ДТП проводится проверка.