Подробности смертельного ДТП под Мценском: водитель «БМВ» сбежал с места происшествия

Не исключено, что он является родственником погибшего водителя «Фольксвагена».

Напомним, 3 февраля вечером у поселка Отрада произошла авария со смертельным исходом. Столкнулись внедорожник «БМВ Х6» и «Фольксваген Транспортер». В результате ДТП погиб 64-летний водитель минивэна. Как удалось выяснить «Орловскому информбюро», водитель внедорожника уцелел и сбежал с места происшествия, бросив свой автомобиль. Поэтому неизвестно, погиб ли водитель «Фольксвагена» сразу или умер, не дождавшись помощи.

Точное время и обстоятельства аварии полицейским придется устанавливать следственным путем. Помощь вызвали водитель и пассажир проезжающей мимо машины. Местные жители сообщили журналистам, что беглец был родственником погибшему. Теперь мужчине грозит уголовное преследование даже в случае его невиновности аварии. Его уже объявили в розыск.