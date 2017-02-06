В Мценске рассмотрели дело об ограблении на мосту

Виновным признали уроженца Средней Азии.

Преступление было совершено близ деревни Анахино Мценского района в феврале 2016 года. Как следует из материалов дела, потерпевший дожидался на остановке автобуса. К нему несколько раз подходили с просьбами и вопросами незнакомые молодые люди азиатской внешности. Одному из них мужчина дал 100 рублей «на сигареты». Деньги он доставал из нагрудного кармана, и собеседники заметили, что у него осталось ее несколько купюр.

Не дождавшись автобуса и испугавшись соседства с подозрительными людьми, мужчина пешком отправился в соседний поселок. На середине моста через Оку его догнал один из «собеседников». Он напал сзади. Закрыл рукой глаза потерпевшему и силой опустил его на землю. Затем, удерживая жертву за голову, вынул у него из кармана деньги и убежал. Добыча преступника составила 750 рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Скоро преступника задержали. Им оказался уроженец одной из стран Средней Азии. Его признали виновным и назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов с отбыванием наказания по месту его жительства.