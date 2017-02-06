В Орле объявили конкурс для перевозчиков

06.02.2017 Важное, Новости

Городские власти разыграют два новых маршрута.

Администрация Орла объявила о старте открытого конкурса среди перевозчиков. Победители получат свидетельства на право обслуживать два новых городских маршрута: № 4 «Улица Алроса — Госуниверситет-УНПК» и № 6 «Улица Алроса – улица Силикатная». Основанием для проведения конкурса стало постановление, подписанное главой администрации Орла Андреем Усиковым.

Прием заявок от участников начался 6 февраля. Сам конкурс пройдет с 9 по 17 марта. Победителем признают того, кто наберет наибольшее количество баллов. Оценивать будут по ряду критериев. Например, чем моложе автобус, тем больше положено бонусов. Баллы будут снимать за ДТП, в которых побывали другие транспортные средства участника конкурса.

Преимущество получит тот, кто даст обязательство в течение месяца после проведения конкурса оснастить свои автобусы речевыми информаторами. В случае равенства баллов победителя определят по дополнительным критериям. Например, выше поставят заявку, поступившую ранее других.


4 комментария В Орле объявили конкурс для перевозчиков

  2. Тот, кто победит уже победил и уже дал, а это так, езда по ушам, в данном случае по глазам.

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