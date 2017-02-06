В Орле снова прошли пикеты против Василия Иконникова

Исключенные из КПРФ еще раз обратили внимание на проблемы в партии.

Как стало известно «ОрелГраду», сегодня, 6 февраля, несогласные с политикой лидера обкома КПРФ Василия Иконникова снова вышли на одиночные пикеты. Акции протеста прошли у горкома партии на улице Ленина, а также около областного комитета на остановке «Экран». Лозунги не изменились: «Иконников — могильщик КПРФ», «Мы не позволим прихватизировать партию», «Сенатор Иконников — позор компартии».

Орловских коммунистов поддержали ливенские, верховские и залегощенские коллеги, также вышедшие на акции протеста. Одиночные пикеты стали продолжением конфликта в рядах местных коммунистов. Подробнее о его истории можно прочитать здесь.