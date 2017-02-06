В Орле священник стал лидером паркур-движения

Про настоятеля Свято-Введенского храма из Болхова отца Василия рассказали журналисты телеканала НТВ.

Иерей Василий Лях из храма в Болхове все свободное время посвящает паркуру, собрав вокруг себя единомышленников. О необычном увлечении священника снял сюжет телеканал НТВ. Василий Лях увлекся паркуром еще в семинарии и не бросил хобби, когда стал дьяконом. Теперь под его руководством занимаются местные трейсеры.

— Девиз паркура такой: нет границ, есть только препятствия, которые можно преодолеть, — рассказал Василий. — И вот это уже переносится на всю жизнь, получается мотивация к более духовному преодолению.

Благодаря тому, что иерей договорился с руководством спорткомплекса, орловские любители паркура могут заниматься в спортзале. Теперь они убеждены: спортсмены должны развиваться не только физически, но и духовно.