Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Орловщине продолжает расти

Управление Роспотребнадзора подвело итоги минувшей недели, во время которой все школы Орла были закрыты на карантин.

Как сообщили в ведомстве, за прошлую неделю к врачам за помощью обратились более 5 тысяч жителей Орловской области, заболевших гриппом и ОРВИ, что на 10% больше, чем неделей ранее. Уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 14,2%. Как показывает статистика, 60,4% заболевших — дети до 14 лет.

В Орле зарегистировано 2625 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что также выше показателей предыдущей недели — на 3,3%. Снизилась заболеваемость только среди детей 7-14 лет — школы областного центра были закрыты на карантин. В остальных возрастных группах был зафиксирован рост количества больных.