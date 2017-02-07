Администрация Орла проиграла суд по ТЭЦ на 19 млн рублей

Арбитраж отказал в удовлетворении иска к ПАО «Квадра — генерирующая компания».

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла к Публичному акционерному обществу «Квадра — генерирующая компания». Чиновники просили о взыскании 19,4 миллиона рублей. По их мнению, такая задолженность возникла у предприятия за аренду земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. Он расположен на улице Энергетиков, его площадь составляет 374 370 кв. м. Также истец требовал взыскать неустойку, однако суд проиграл.

Как следует из материалов дела, на спорном участке расположены объекты Орловской ТЭЦ, на которых производится электрическая и тепловая энергия. По мнению ответчика, в отношении тепловых станций и тепловых сетей ставки арендной платы за земельные участки государственной или муниципальной собственности не могут превышать аналогичных ставок, установленных для федеральной земли. Но в Орле плату выставили по местным ставкам.

Арбитраж поддержал позицию «Квадры». По его мнению, в подобном случае внесение платы должно осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. То есть к данному участку надо применять правила определения размера арендной платы, утвержденные постановлением правительства РФ. В удовлетворении иска было отказано. Однако решение еще может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.