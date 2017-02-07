Минстрой объяснил, как рассчитывается плата за ОДН

Ответ министерства обнародовала пресс-службе губернатора.

Ознакомиться с ним можно на портале Орловской области в разделе «Новости». Минстрой России прокомментировал вопросы, связанные с изменением с 1 января 2017 года состава платы за содержание жилого помещения. Напомним, что в нее включили плату за общедомовые нужды (ОДН). Многие жители Орла получили январские квитанции со значительно возросшими суммами, хотя повышения тарифов не было.

В письме министерства говорится, что расходы на оплату «общей» воды, электроэнергии и сточных вод включаются в размер платы за содержание жилого помещения в случаях, когда многоквартирный дом находится в управлении управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

«Потребители коммунальных услуг в таких многоквартирных домах с 1 января 2017 года обязаны вносить плату за коммунальные услуги исходя из объема коммунальных услуг, потребленных в жилом или нежилом помещении, — сказано в тексте. — Размер расходов определяется путем суммирования размера расходов по каждому виду коммунальных ресурсов, который определяется путем перерасчета стоимости каждого вида коммунального ресурса, определенного соответственно площади помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, на 1 квадратный метр площади жилых и нежилых помещений в каждом многоквартирном доме».

Словом, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения должен определяться индивидуально для каждого многоквартирного дома. Основанием служит утвержденный собственниками помещений перечень проведения работ. Что касается непосредственно ОДН, то размер платы определяется исходя из нормативов, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ. Напомним, что такие нормативы в Орловской области были разработаны в конце прошлого года, но в действие не вступили. Некоторые управляющие компании вместо них применили федеральные нормы, утвержденные в 2012 году. Они оказались выше стандартов, которые готовится ввести наш регион.