В Орле из-за морозов введен режим повышенной готовности

Он будет длиться, пока власти его не отменят.

Согласно постановлению администрации города Орла, с 9 часов 7 февраля в городе введен режим повышенной готовности из-за сильных морозов. Из-за среднесуточной температуры воздуха, которая опустилась ниже климатической нормы на 7-12 градусов, службы работают в усиленном режиме.

В частности, постановлением определена проверка городских систем оповещения. Также уточняется количество сил и средств, готовых к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий.

— Руководителям предприятий и учреждений рекомендовано усилить контроль за состоянием систем жизнеобеспечения и электроснабжения, организовать инструктирование и проверку готовности диспетчерского персонала дежурно-диспетчерских служб и т.д. В администрации города организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, — сообщили в пресс-службе мэрии, добавив, что режим повышенной готовности продлится, пока власти его не отменят специальным постановлением.