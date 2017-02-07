В Орле из-за морозов введен режим повышенной готовности

Он будет длиться, пока власти его не отменят.
Согласно постановлению администрации города Орла, с 9 часов 7 февраля в городе введен режим повышенной готовности из-за сильных морозов. Из-за среднесуточной температуры воздуха, которая опустилась ниже климатической нормы на 7-12 градусов, службы работают в усиленном режиме.
В частности, постановлением определена проверка городских систем оповещения. Также уточняется количество сил и средств, готовых к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий.
— Руководителям предприятий и учреждений рекомендовано усилить контроль за состоянием систем жизнеобеспечения и электроснабжения, организовать инструктирование и проверку готовности диспетчерского персонала дежурно-диспетчерских служб и т.д. В администрации города организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, — сообщили в пресс-службе мэрии, добавив, что режим повышенной готовности продлится, пока власти его не отменят специальным постановлением.
Толку -то от тех дежурных в администрации?Советуем обратиться в Вашу управляющую компанию,повторяют как попки.Ничем не помогут.При коммунистах быстро дежурный по городу разбирался,а теперь..
Вот-вот: уточняют какими силами и средствами будет обеспечен режим повышенной готовности. Этим все сказано — надеюсь, уточнят к концу морозов — и ладушки.
может и морозы наши власти отменят?