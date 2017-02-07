В Орле подсчитали количество фальсифицированного молока и масла

Роспотребнадзор рассказал об объеме нарушений.
Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные за 2016 год о санитарно-эпидемиологическом контроле за качеством и безопасностью молока и молочной продукции, выпускаемой и реализуемой на территории региона. Сообщается, что по сравнению с 2015 годом количество отобранных для исследования проб было увеличено в 1,9 раза — с 2,8 до 5,7 тысяч.
— По результатам лабораторных исследований выявлено 4,3 процента проб фальсифицированной продукции, — сообщает Роспотребнадзор. – Они не соответствовали нормативным требованиям по физико-химическим показателям (жирно-кислотный состав). В 2015 году показатель составил 7,2 процента.
В двух пробах копченых сыров был обнаружен бен(а)пирен в концентрациях, превышающих гигиенический норматив. Доля проб молочной продукции, не отвечающих требованиям по санитарно-химическим показателям, составила 0,2 процента, по микробиологическим показателям (условно-патогенные микроорганизмы) — 1,5 процента.
В целом, все показатели оказались ниже уровня 2015 года, что говорит об улучшении ситуации. В то же время за год было внесено 43 уведомления об обнаружении в обороте не соответствующей требованиям молочной продукции, из которых 41 касалось фальсифицированной продукции.
Кроме того, с продажи было снято 268 кг молочной продукции, находившейся в реализации с нарушениями требований технического регламента. Также были отозваны или приостановлены действия 8 деклараций о соответствии, приостанавливалась деятельность одного предприятия-производителя. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 3,1 млн рублей.
По-моему мнению Орловское управление Роспотребнадзора зря потратило деньги на проведение исследований. 97-98% молочных продуктов не просто фальсифицированы, а таковыми не являются, хотя при химическом анализе показывают и жир и белок (но не молочного, точнее животного происхождения). Исключение составляет молочная продукция белорусских производителей, которая (как качественный продукт) имеет и соотсвествующую цену, например масло из коровьего молока.
Вопрос — что считать фальсификатом. Если в составе указано содержание растительных жиров и на пачке вместо «масло сливочное» указано «масло сливочно-растительное» и т.п. — это уже не фальсификат. Фальсификат это если написано «масло сливочное», указан соответствующий состав, а по факту в упаковке спред.
Но именно масла сливочного на прилавках не так уж и много. Писать действительно начали честно, хоть и мелки шрифтом.