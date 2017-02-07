В Орле подсчитали количество фальсифицированного молока и масла

Роспотребнадзор рассказал об объеме нарушений.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные за 2016 год о санитарно-эпидемиологическом контроле за качеством и безопасностью молока и молочной продукции, выпускаемой и реализуемой на территории региона. Сообщается, что по сравнению с 2015 годом количество отобранных для исследования проб было увеличено в 1,9 раза — с 2,8 до 5,7 тысяч.

— По результатам лабораторных исследований выявлено 4,3 процента проб фальсифицированной продукции, — сообщает Роспотребнадзор. – Они не соответствовали нормативным требованиям по физико-химическим показателям (жирно-кислотный состав). В 2015 году показатель составил 7,2 процента.

В двух пробах копченых сыров был обнаружен бен(а)пирен в концентрациях, превышающих гигиенический норматив. Доля проб молочной продукции, не отвечающих требованиям по санитарно-химическим показателям, составила 0,2 процента, по микробиологическим показателям (условно-патогенные микроорганизмы) — 1,5 процента.

В целом, все показатели оказались ниже уровня 2015 года, что говорит об улучшении ситуации. В то же время за год было внесено 43 уведомления об обнаружении в обороте не соответствующей требованиям молочной продукции, из которых 41 касалось фальсифицированной продукции.

Кроме того, с продажи было снято 268 кг молочной продукции, находившейся в реализации с нарушениями требований технического регламента. Также были отозваны или приостановлены действия 8 деклараций о соответствии, приостанавливалась деятельность одного предприятия-производителя. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 3,1 млн рублей.