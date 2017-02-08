Ливенская пенсионерка попросила у Патриарха 50 тысяч на зубы

Местные соцслужбы называют ее «социальной иждивенкой».

67-летняя пенсионерка из деревни Крутое Ливенского района пожаловалась на жизнь Патриарху Кириллу и попросила у него 50 тысяч рублей на восстановление зубов. В письме она указала, что у нее нет жилья, внуки и дети к ней плохо относятся, а сама она страдает сахарным диабетом. Историю пенсионерки рассказала газета «Уездный город». Наведаться к женщине приехали духовник отдела Ливенской епархии отец Алексей Ткачук и заместитель председателя социального отдела Ливенской епархии Галина Ровенская.

Как оказалось, в доме есть тепло, газ, свет и вода. На предложение лечиться в городской стоматологии пенсионерка отказалась — мол, бесплатно сделают «больно и плохо», и обвинила во всем гостей: «Не дал этот Патриарх денег, значит! Бог с ним! Буду писать Президенту!». В ходе диалога визитеры поняли, что дело не в зубах, а в деньгах, которые пенсионерка хотела получить просто так.

Позже отец Алексей рассказал журналистам, что родственница этой пенсионерки тоже писала Патриарху и просила 700 тысяч на покупку дома — все деньги она потратила якобы на лечение сына. На самом деле всё оказалось наоборот — дом у нее был, а вот сына — нет.