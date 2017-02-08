Орловские спасатели помогают автолюбителям

Накануне, 7 февраля, таких вызовов было чуть меньше 10.

Сотрудники ГУ МЧС по Орловской области в минувший вторник несколько раз выезжали на помощь водителям автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, вчера в 23:44 спасатели отправились в деревню Малое Думчино Мценского района, где отбусировали завязшую в снегу «Ладу». В ней находилась семья с маленьким ребенком. Кроме того, утром под Ливнами из снега вытащили «Хендай», вечером в Орле — «Газель» и фуру «МАН», а уже сегодня в 00:44 в Покровском районе отбуксировали до кафе-гостиницы иномарку «Фольксваген», в которой замерзло дизельное топливо.