Под Орлом мужчина ограбил пьяного пенсионера

Кражу раскрыли через несколько часов.

Полицейские поселка Корсаково установили подозреваемого в краже у 80-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Стражам порядка пенсионер рассказал, что кража произошла, когда у него были гости. Вместе они выпивали. Хозяин жилья ненадолго уснул, а проснувшись, не обнаружил денег в нагрудном кармане.

Преступник нашелся через несколько минут после общения полицейских и потерпевшего. В продуктовом магазине правоохранитель увидел мужчину, который расплачивался пятитысячной купюрой. При виде стража порядка он занервничал, пытался выбросить деньги и скрыться. Мужчину задержали, и он признался в краже у пенсионера.

— В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.