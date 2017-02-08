Под Орлом орудовала банда похитителей радиаторов

Шестеро мужчин вынесли 15 радиаторов из здания школы в поселке Долгое.

В Должанском районе полицейские раскрыли кражу радиаторов отопления из школы райцентра, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Пропажу обнаружили в январе — батареи лежали в заброшенном здании, куда последний раз заходили в сентябре. Полицейские установили, что воры залезали в хозпостройку через разбитое окно.

Спустя некоторое время поисков стражи порядка вышли на след шестерых местных жителей, трое из которых ранее уже были судимы. Выяснилось, что для кражи 15 радиаторов им потребовалось 4 выезда. Для вывоза батарей они использовали сани, затем радиаторы грузились на «десятку» и отправлялись в металлолом. Суммарная выручка воров составила 8 тысяч рублей.

— В настоящее время похищенное имущество изъято. Ведется следствие, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.