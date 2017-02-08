В Ливнах создали комиссию для контроля за чиновниками

Новый контрольный орган создан по решению депутатов горсовета.

Ливенский горсовет народных депутатов утвердил состав новой надзорной комиссии. Председателем назначен глава города Николай Злобин. Помогать ему будут спикер городского парламента Елена Конищева и председатель Контрольно-счетной палаты Елена Никульникова. В состав комиссии включены и другие депутаты и чиновники.

Она займется «контролем за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности города Ливны, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции». В частности, члены комиссии будут контролировать соотношение расходов муниципальных служащих с их доходами.

Кроме того, закон запрещает российским чиновникам иметь счета и хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Комиссия будет следить и за этим.