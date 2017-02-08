В ОГУ хотят создать военную кафедру

По планам, она будет рассчитана на 102 человека.

В Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева может появиться военная кафедра, сообщила и.о. ректора вуза Ольга Пилипенко. Ее слова приводит издание «РИА 57». По словам Пилипенко, университет подготовил все необходимые документы для Минобороны, в том числе презентацию и расчеты. В ближайшее время пакет отправится в министерство.

Военная кафедра рассчитана на 102 человека, и проходить через нее будут все обучающиеся в вузе студенты. Ольга Пилипенко попросила правительство поддержать идею, а губернатор Вадим Потомский отметил, что военная кафедра будет серьезным подспорьем для университета, в котором есть все условия для ее создания.