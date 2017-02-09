Администрацию Орла обязали навести порядок в городе

Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к мэрии.

Гражданский спор прошел две судебные инстанции, и в обеих администрация Орла проиграла. Иск подала природоохранная прокуратура. Как следует из материалов дела, в мае прошлого года была проведена проверка с участием сотрудников Росприроднадзора. В щебеночном карьере близ бывшего садоводческого товарищества были обнаружены несколько несанкционированных свалок. Данный участок находится в муниципальной собственности.

Предписание о ликвидации свалок было выдано администрации города. Однако в установленный срок его не выполнили. Во второй половине прошлого года власти все же выделили средства, и часть мусора из карьера вывезли. Но несколько свалок осталось. В суде неожиданно встал вопрос о том, а обязан ли вообще муниципалитет ликвидировать несанкционированные свалки?

В природоохранной прокуратуре считают, что такую обязанность налагает федеральное законодательство, в частности, закон о местном самоуправлении. Имеются и нормативные правовые акты, принятые Орловским горсоветом. К тому же в данном случае захламленная земля является муниципальной, а именно собственник должен отвечать за ее содержание. Однако в суде представители администрации усомнились в том, что чиновники обязаны решать подобные проблемы.

По их мнению, с 1 января 2016 года новая редакция закона о местном самоуправлении относит к полномочиям властей лишь участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. Но в законе четко не прописана обязанность «по организации ликвидации объектов несанкционированного размещения отходов».

Суд этот довод отмел. Он напомнил о том, что существуют и другие законы, в частности, законы «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Согласно им, граждане имеют право на благоприятную среду обитания. А это — зона ответственности органов местного самоуправления.

Сначала суд Советского района, а затем областной суд признали незаконным бездействие администрации Орла и управления городского хозяйства по вывозу отходов с несанкционированных мест размещения в границах города. Их обязали ликвидировать стихийные свалки в трехмесячный срок со дня вступления решения в законную силу.