Администрацию Орла обязали навести порядок в городе

Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к мэрии.
Гражданский спор прошел две судебные инстанции, и в обеих администрация Орла проиграла. Иск подала природоохранная прокуратура. Как следует из материалов дела, в мае прошлого года была проведена проверка с участием сотрудников Росприроднадзора. В щебеночном карьере близ бывшего садоводческого товарищества были обнаружены несколько несанкционированных свалок. Данный участок находится в муниципальной собственности.
Предписание о ликвидации свалок было выдано администрации города. Однако в установленный срок его не выполнили. Во второй половине прошлого года власти все же выделили средства, и часть мусора из карьера вывезли. Но несколько свалок осталось. В суде неожиданно встал вопрос о том, а обязан ли вообще муниципалитет ликвидировать несанкционированные свалки?
В природоохранной прокуратуре считают, что такую обязанность налагает федеральное законодательство, в частности, закон о местном самоуправлении. Имеются и нормативные правовые акты, принятые Орловским горсоветом. К тому же в данном случае захламленная земля является муниципальной, а именно собственник должен отвечать за ее содержание. Однако в суде представители администрации усомнились в том, что чиновники обязаны решать подобные проблемы.
По их мнению, с 1 января 2016 года новая редакция закона о местном самоуправлении относит к полномочиям властей лишь участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. Но в законе четко не прописана обязанность «по организации ликвидации объектов несанкционированного размещения отходов».
Суд этот довод отмел. Он напомнил о том, что существуют и другие законы, в частности, законы «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Согласно им, граждане имеют право на благоприятную среду обитания. А это — зона ответственности органов местного самоуправления.
Сначала суд Советского района, а затем областной суд признали незаконным бездействие администрации Орла и управления городского хозяйства по вывозу отходов с несанкционированных мест размещения в границах города. Их обязали ликвидировать стихийные свалки в трехмесячный срок со дня вступления решения в законную силу.
Какие то судебные процессы, какие-то свалки, какое -то наведение порядка, когда наша страна будет спокойно жить?Константин Петрович Победоносцев объяснил в 1876 году императору Александру Второму: «Вся тайна русского порядка и преуспевания — наверху, в лице верховной власти. Там, где вы себя распустите, там распустится и вся земля»
«..Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие и настолько прочные корни, что её замечательное, прекрасное будущее неизбежно!» – цитирует заявление Путина пресс-служба Кремля…»
«..Первый секретарь КПСС Н.С. Хрущев, выступая 31 октября 1961 года на XXII съезде партии с докладом по проекту III Программы КПСС, заявил: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». В документе, который был принят делегатами съезда, указывался и срок завершения «развернутого строительства коммунизма» — 20 лет..»
Да, да, как же-с, помню-с: в 1977 г., когда пришел в первый класс, «учительница первая моя» на первом уроке — уроке знаний — сказала, что скоро у нас, в СССР, наступит коммунизм и что у нас уже имеются «частички коммунизм» — бесплатное образование, здравоохранение, получение квартир бесплатно … И только потом, в 1991 г., послеслужбы в армии, готовясь к экзаменам по истории и обществоведению для поступления в институт, узнал, что Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев провозгласил, что в 1981 г. в нашей стране должен быть построен коммунизм. Однако, начиная с 1982 г. ЦК КПСС молчал, как если бы соответствующего публичного заявления Н.С. Хрущева вообще не было, и ни одна политическая … мужчина из ЦК КПСС не объяснила, почему же у нас в 1981 г. не наступил коммунизм и когда же он все-таки будет, если не в 1981 г.