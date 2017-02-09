«Атолл» сгорел из-за лампочки

Завершено расследование крупного пожара в торговом центре.

Эксперты закончили работу по выяснению причины пожара в ТЦ «Атолл», который случился 8 января, сообщает «РИА 57». Исходя из заключения, наиболее вероятной причиной возникновения возгорания стало «загорание сгораемых материалов (строительных конструкций, изоляции электропроводки и т.п.) от тепла, выделившегося в результате аварийного режима работы пускорегулирующей аппаратуры люминисцентного светильника».

Напомним, пожар в «Атолле» начался вечером на третьем этаже в крыле со стороны улицы Октябрьской. С помощью огнетушителя сотрудники не смогли ликвидировать огонь. Пожар тушили всю ночь, на месте работали все силы и средства МЧС.