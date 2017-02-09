Чудом выживший после перелета через машину орловец госпитализирован

Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Напомним, удивительный случай произошел накануне, 8 февраля, в 12:45 в районе дома №86 по Московскому шоссе. Таксист на «Рено» сбил бегущего по пешеходному переходу мужчину, и тот от удара перелетел через корпус автомобиля и упал на асфальт сзади, при этом даже не выпустил букет цветов из руки.

Изначально сообщалось, что счастливчик даже не пострадалось. Впрочем, позже выяснилось, что 63-летний мужчина все же получил серьезные травмы, и ему потребовалась госпитализация в больницу им. Семашко.