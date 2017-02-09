Двое пострадали в столкновении ВАЗов под Орлом

ДТП произошло 8 февраля в 21:00.

Как сообщили в региональном УГИБДД, столкновение произошло на трассе «Орел-Ефремов» в Новодеревеньковском районе. Инспекторы в ходе разбирательства на месте ДТП выяснили, что 35-летний водитель «семерки» нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части, заехав на встречную полосы, а также не учел дорожные условия. В результате он врезался в ехавший навстречу ВАЗ-21112.

От удара пострадал и сам виновник аварии, и ее невольный участник — 41-летний водитель универсала. Обоих отвезли в Новодеревеньковскую ЦРБ.