Орловские пожарные оживили водой кота, спасённого из горящей квартиры: видео

Опубликована запись спасения животного.

Напомним, вчера в 16:30 в доме №62 на улице Паровозной в Орле произошел пожар. Возгорание началось в квартире на первом этаже девятиэтажки. Никто не пострадал; со слов хозяйки, в спальне загорелся удлинитель. Из-за задымления пришлось эвакуировать большую часть жителей подъезда, в том числе пенсионеров и маленьких детей.

Кроме того, из огня был вытащен кот хозяйки. Немного пострадавшее животное приводили в чувство с помощью воды.