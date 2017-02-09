Орловские пожарные оживили водой кота, спасённого из горящей квартиры: видео

09.02.2017 Новости

Опубликована запись спасения животного.

Напомним, вчера в 16:30 в доме №62 на улице Паровозной в Орле произошел пожар. Возгорание началось в квартире на первом этаже девятиэтажки. Никто не пострадал; со слов хозяйки, в спальне загорелся удлинитель. Из-за задымления пришлось эвакуировать большую часть жителей подъезда, в том числе пенсионеров и маленьких детей.

Кроме того, из огня был вытащен кот хозяйки. Немного пострадавшее животное приводили в чувство с помощью воды.


1 комментарий Орловские пожарные оживили водой кота, спасённого из горящей квартиры: видео

  1. Кот по ходу надышался так,что даже на воду не очень реагирует. Пожарные-молодцы! Ну,и чел который Черникова на видеоряд наложил. Вообще в тему,зачёт!:)

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