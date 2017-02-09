Под Орлом «Фольксваген» протаранил «шестерку»

Водитель отечественной легковушки получил травмы.

По данным ГИБДД по Орловской области, 8 февраля на трассе «Орел-Тамбов» в 11:10 произошла авария, в которой пострадал 19-летний водитель ВАЗ-2106. Сообщается, что автомобиль ехал в сторону Ливен и неподалеку от областного центра разворачивался. В это время «шестерку» протаранил «Фольксваген Туран», ехавший сзади.

От удара отечественной легковушке смяло левый бок. К счастью, удар пришелся в основном в заднюю дверь, а не туда, где сидел 19-летний водитель. Он отделался небольшими травмами.