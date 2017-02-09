Потомский отпразднует День революции Ирана в Москве

Сегодня, 9 февраля, он встретится с послом республики в РФ.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский примет участие в торжествах по случаю национального праздника Ирана — Дня революции, сообщает «РИА 57». Встреча пройдет в московской резиденции посла Ирана в России Мехди Санаи. Напомним, Орловская область пытается наладить сотрудничество с Ираном: в октябре в регионе побывала делегация из провинции Хормозган, которая оценила местное производство, познакомилась с властями и бизнес-сообществом. Так что сегодняшнюю встречу можно считать новым шагом в развитии дипломатических отношений.