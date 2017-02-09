Сенатора Иконникова обвинили в прогулах

09.02.2017 Новости

Неравнодушная орловчанка написала обращение председателю Совфеда Валентине Матвиенко.

В распоряжении «ОрелГрада» оказалось письмо за авторством некой гражданки Т.Н. Евсиковой (по нашим данным — беспартийной). В тексте она обращается к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и просит ее обратить внимание на работу орловского сенатора, лидера обкома КПРФ Василия Иконникова. Евсикова отмечает, что Иконников был замечен в Орле, в то время как должен был находиться на рабочем месте в Москве.

— Так В.Н. Иконникова жители Орла видели во вторую неделю февраля 2017г.(6-7 февраля 2017г.) в Орле, а по сообщениям орловцев 6 февраля он дал распоряжение на подготовку официального мероприятия Орловского областного отделения КПРФ, которое должно пройти 10 февраля 2017г. в Гринн-Центре (г. Орёл ул. Кромское шоссе 4), — пишет заявительница (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.) и задается вопросом: почему Иконников готовит в Орле внутрипартийные мероприятия, если в это время должен находиться в Совфеде?

Также Евсикова сочла нужным сообщить Валентине Матвиенко о конфликте внутри орловского КПРФ, который начался после избрания Василия Иконникова сенатором. Его деятельность, по мнению автора письма, не лучшим образом отражается на имидже всего Федерального Собрания РФ.


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