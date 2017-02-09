В Кромах убили 80-летнюю пенсионерку

Правоохранители начали расследование.

В поселке Кромы Орловской области 8 февраля было обнаружено тело убитой 80-летней женщины, сообщили в региональном Следственном комитете. На трупе нашли следы насильственной смерти — старушка была убита. Тело было найдено в ее доме. Следственные органы СУ СКР по Орловской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подробности не разглашаются в интересах следствия.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в СКР.