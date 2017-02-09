В Орловской области на месяц ограничат движение транспорта

Запрет будет действовать в отношении большегрузных транспортных средств.
Распоряжение подписал глава региона Вадим Потомский. Ограничения будут введены ради сохранности региональных автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – «в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий».
Как следует из документа, на период весенней распутицы с 3 апреля по 2 мая 2017 года будет действовать временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн (одноосная тележка), 5 тонн (двуосная тележка) и 4 тонны (трехосная тележка).
Исключение сделают для международной перевозки грузов, пассажирских автобусов, грузовиков для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. Запрет также не будет распространяться на технику МЧС и Минобороны.
На дорогах области будут установлены знаки с указанием ограничений массы и таблички, указывающих число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых приведенная на знаке масса является предельно допустимой.
Правильно, нечего дороги разрушать
Еще бы закрыть въезд в Орел транзитным фурам навсегда! А то хохлы и бялорусы заколебали пробки на Карачевке создавать!
дело не в бульбашах и хохлах,просто нет в объезда города и поэтому весь грузовой транспорт движущийся со стороны Брянска проходит транзитом через Орёл.хорошее правительство думающее о своём народе давно бы разрешило эту проблему постройкой объездной!
Но денег нет…на объездную. Правда есть на зенит арены, помощь голодающим странам, восстановлении Сирии и так далее. А нам только здороья и держать.