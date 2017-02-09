В Орловской области на месяц ограничат движение транспорта

Запрет будет действовать в отношении большегрузных транспортных средств.

Распоряжение подписал глава региона Вадим Потомский. Ограничения будут введены ради сохранности региональных автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – «в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий».

Как следует из документа, на период весенней распутицы с 3 апреля по 2 мая 2017 года будет действовать временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн (одноосная тележка), 5 тонн (двуосная тележка) и 4 тонны (трехосная тележка).

Исключение сделают для международной перевозки грузов, пассажирских автобусов, грузовиков для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. Запрет также не будет распространяться на технику МЧС и Минобороны.

На дорогах области будут установлены знаки с указанием ограничений массы и таблички, указывающих число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых приведенная на знаке масса является предельно допустимой.