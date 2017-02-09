В Орловском перинатальном центре открыли молитвенную комнату

Церемония открытия прошла накануне в центре на улице генерала Жадова.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, молитвенная комната в честь иконы Божией Матери «Помощница в родах» была открыта по просьбам пациентов и медперсонала Орловского перинатального центра. Сообщается, что под обращением подписались более 90 человек. Чин освящения совершил секретарь Орловской епархии протоиерей Владимир Сергеев.

— В комнате будущие мамы и их близкие смогут помолиться о благополучном рождении ребенка, — пояснили в митрополии. – Она будет открыта на первом этаже центра с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00. По вторникам в 11:30 будут совершаться молебны.

По мнению Владимира Сергеева, «это место не только позволит роженицам в спокойной обстановке помолиться о предстоящих родах и получить духовную поддержку, но и станет миссионерским центром микрорайона «Веселая Слобода».