В Орле поймали неудачливых похитителей велосипедов

Раскрыть покушение на кражу помогли бдительная соседка и запись с камеры видеонаблюдения.

Орловские полицейские поймали двух воров, которые решили украсть велосипеды из подвала многоэтажки на Красноармейской, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. В полицию позвонила прохожая и сообщила, что двое мужчин пытаются вытащить велосипеды из подвала. Увидев, что за ними наблюдают, преступники засуетились и оставили велосипеды в соседней подсобке, после чего скрылись.

Стражи порядка разыскали хозяина дорогих велосипедов. 35-летний мужчина рассказал, что оставил байки в подвале на зиму. Найти преступников удалось с помощью записи камеры видеонаблюдения: участковый узнал «старого знакомого», ранее судимого мужчину. Так удалось найти обоих подозреваемых — 61-летнего пенсионера и 21-летнего парня. Оба сознались в покушении на кражу, сейчас ведется проверка на причастность мужчин к другим велокражам.