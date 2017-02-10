В Орловской области в 2016 году произвели 700 тонн меда

10.02.2017 Новости

Власти и пчеловоды обсудили итоги работы в 2016 году.

На орловских пасеках в минувшем году было произведено 700 тонн меда, сообщили на конфереции в областной администрации. Сейчас на территории Орловской области работают 1259 пчелопасек. Было отмечено, что в регионе нет проблем с карантинными заболеваниями пчел.

По словам зампреда областного правительства по АПК Дмитрия Бутусова, пчеловодам Орловщины нужно оказать методическую помощь — опубликовать брошюру с рекомендациями по содержанию пасек.


2 комментария В Орловской области в 2016 году произвели 700 тонн меда

  1. Пчёлки молодцы, потрудились…
    Продажным чиновникам и евреям находящимся у гос. «кормушки» надо у пчел учиться труду без корысти…А то грабят народ как вздумают, черти поганые…

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  2. Из всего этого не указано, сколько настоящего меда, а сколько фальсификата и некачественного «сахара».

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Орелград. 2017 год

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