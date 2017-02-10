За торговлю «паленой» водкой полиция задержала жертву Будаговых — СМИ

Дело о поимке двух продавцов контрафактных напитков приобрело неожиданный поворот.

Один из задержанных за торговлю контрафактным алкоголем в Орле оказался потерпевшим по делу об избиении братьями Будаговыми, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники. Его зовут Игорь Филичев, и именно он — главный участник дела Павла и Петра Будаговых.

Напомним, сыновей бизнесмена Сергея Будагова, один из которых на тот момент был депутатом облсовета, обвиняют в избиении мужчины у клуба «Оз-бар» 12 декабря 2015 года. По данным «ОН», Филичев в суде заявил, что упал сам. Сейчас дело находится в суде, а сам Филичев стал подозреваемым по другому делу.

Ему и его подельнику инкриминируют преступление по ст. 238 Уголовного кодека «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным следствия, они продавали алкоголь из автомобиля, клиентов искали в соцсетях.