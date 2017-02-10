За торговлю «паленой» водкой полиция задержала жертву Будаговых — СМИ

Дело о поимке двух продавцов контрафактных напитков приобрело неожиданный поворот.
Один из задержанных за торговлю контрафактным алкоголем в Орле оказался потерпевшим по делу об избиении братьями Будаговыми, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники. Его зовут Игорь Филичев, и именно он — главный участник дела Павла и Петра Будаговых.
Напомним, сыновей бизнесмена Сергея Будагова, один из которых на тот момент был депутатом облсовета, обвиняют в избиении мужчины у клуба «Оз-бар» 12 декабря 2015 года. По данным «ОН», Филичев в суде заявил, что упал сам. Сейчас дело находится в суде, а сам Филичев стал подозреваемым по другому делу.
Ему и его подельнику инкриминируют преступление по ст. 238 Уголовного кодека «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным следствия, они продавали алкоголь из автомобиля, клиентов искали в соцсетях.
теперь понятно, за что братья ему в репу засветили. видать и они палёнкой его траванулись.
Засветили они ему потому что Козлы каких мало! И дело не в поленке! Бабки глаза залепили и думают, что им все можно! Ни один уважающий и настоящий мужчина не вовлекет в драку «один на один» своих друзей и братьев! А только слабак и мажор так сделает! Позор им! Фу! 🤢🤢🤢😂😂
Сомнительно, что братья будаковы покупают паленую водку… Скорее Караулов был прав.